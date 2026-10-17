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Curtis

Dos heridos en Curtis tras chocar un coche y una moto

Ambas víctimas fueron evacuadas al hospital

Efe
17/10/2026 15:30
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
Ambulancia del 061
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Dos personas han resultado heridas en una colisión entre un coche y una moto en Curtis (A Coruña). Ambas fueron evacuadas en ambulancia al hospital.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, tuvieron constancia de este accidente pasadas las 11.10 horas, a través de un particular que indicaba que tanto el motorista como el conductor del turismo estaban heridos.

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La colisión tuvo lugar en el kilómetro 24 de la AC-840, en Fisteus (Curtis). Hasta el punto se desplazaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Curtis y los operarios de mantenimiento de la carretera.

A mayores, se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque finalmente los heridos fueron trasladados en ambulancia al centro hospitalario.

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