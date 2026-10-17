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Curtis

Curtis y Augas de Galicia analizan cómo recuperar la capacidad de la presa del Mandeo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/10/2026 19:12
El embalse de A Castellana, en una fotografía de este verano
El embalse de A Castellana, en una fotografía de este verano
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Representantes del Ayuntamiento de Curtis se reunieron esta semana con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, para abordar la situación de la presa de A Castellana, en el río Mandeo. 

En el encuentro analizaron las actuaciones necesarias en la infraestructura, como su dragado o el incremento de su capacidad de almacenamiento, así como otras intervenciones para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía.

"A presa do río Mandeo é unha infraestrutura esencial para o abastecemento de auga ao polígono industrial de Teixeiro, pero leva décadas acumulando lodos e sedimentos que reduciron de forma notable o seu volume útil. Esta problemática púxose especialmente de manifesto durante o episodio de seca dos últimos meses, que levou á Xunta a declarar a prealerta por escaseza de auga na cunca do río Mandeo", recuerdan desde el municipio curtiense.

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