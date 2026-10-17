Curtis y Augas de Galicia analizan cómo recuperar la capacidad de la presa del Mandeo

El embalse de A Castellana, en una fotografía de este verano AYTO. CURTIS

Representantes del Ayuntamiento de Curtis se reunieron esta semana con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, para abordar la situación de la presa de A Castellana, en el río Mandeo.

En el encuentro analizaron las actuaciones necesarias en la infraestructura, como su dragado o el incremento de su capacidad de almacenamiento, así como otras intervenciones para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía.

"A presa do río Mandeo é unha infraestrutura esencial para o abastecemento de auga ao polígono industrial de Teixeiro, pero leva décadas acumulando lodos e sedimentos que reduciron de forma notable o seu volume útil. Esta problemática púxose especialmente de manifesto durante o episodio de seca dos últimos meses, que levou á Xunta a declarar a prealerta por escaseza de auga na cunca do río Mandeo", recuerdan desde el municipio curtiense.

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