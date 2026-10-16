Una nueva vida para dos inmuebles emblemáticos: Curtis compra Casa Miraz y el antiguo cine de Teixeiro

El alcalde, Javier Caínzos (d) formalizó la compra del antiguo cine y de Casa Miraz de Teixeiro Concello de Curtis

Una nueva vida para dos inmuebles emblemáticos de Teixeiro. El Ayuntamiento de Curtis formalizó ante notario la compra del antiguo restaurante Casa Miraz y del Cine de Teixeiro, dos edificios anexos, en los números 12 y 14 de la avenida Doutor Rodríguez Pardo.

La operación, por un importe total de 330.000 euros, incorpora ambos inmobles ao patrimonio municipal "para recuperalos e abrilos á veciñanza", indican desde el Gobierno de Javier Caínzos.

Los inmuebles y los terrenos de Casa Miraz, adquiridos por 285.000 euros, cuentan con una superficie de 1.939 metros cuadrados y tres edificaciones que suman 811 metros, con una construcción singular de 1930.

Casa Miraz, en Teixeiro

El antiguo cine, contiguo a los anteriores, se adquirió por 45.000 euros y ambas compras "financiáronse a través de dous préstamos sen xuros do Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes", informa el Ayuntamiento de Curtis.

Detalle de la fachada del antiguo cine de Teixeiro

"Un equipo técnico xa traballa no proxecto de rehabilitación para transformar os inmobles en espazos modernos e accesibles", detallan los responsables municipales, que avanzan que, una vez acabada la intervención, acogerán distintos servicios, con usos sociales, juveniles, culturales y formativos, a disposición de todos los vecinos de Curtis.

"Ademais, as propostas do proxecto presentaranse publicamente para facilitar a participación veciñal", con la intención de que los futuros espacios respondan a las necesidades y demandas reales de la ciudadanía de Curtis y Teixeiro.

Con esta actuación, el núcleo ampliará sus dotaciones al tiempo que se evita la degradación de dos inmuebles emblemáticos en el centro de Teixeiro. Una actuación que también contribuirá a revitalizar el entorno entre la estación y la Plaza de España.