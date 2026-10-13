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Curtis

Curtis baixará á metade a taxa de residuos para as microempresas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 16:18
Pleno do Concello de Curtis
Pleno do Concello de Curtis
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O Pleno do Concello de Curtis votará este xoves baixar á metade a taxa pola recollida e xestión dos residuos de competencia municipal para os negocios de menos de 10 traballadores. A medida busca reducir a contía que pagan actualmente, 392 euros, a só 200 euros, na procura de estimular a economía local e impulsar a actividade das microempresas.

A ordenanza fiscal vixente contempla diversos niveis de contribución para negocios de hostalaría, supermercados, tendas de roupa ou salóns de peiteado, entre outros, abranguendo o resto de pequenas empresas baixo o epígrafe xeral de “outras actividades con menos de 10 traballadores”. 

Co obxectivo de axustar a taxa á pequena cantidade de residuos que xeran, o Goberno municipal busca modificar a normativa para minimizar o impacto fiscal na actividade das microempresas e dinamizar a economía do municipio.

Outro dos puntos destacados que se someterán a votación será ampliar a delegación de competencias tributarias na Deputación da Coruña. Nos últimos exercicios, a Garda Civil notificou ao Concello numerosos boletíns de denuncia por infraccións de tráfico e por consumo de tabaco en lugares prohibidos pola lei, xerando unha elevada carga de traballo para o persoal municipal.

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Neste sentido, o Goberno municipal propón delegar na Deputación da Coruña a instrución dos expedientes sancionadores por infraccións de tráfico, así como a recadación voluntaria das infraccións leves das leis antitabaco.

Así mesmo, a corporación abordará unha modificación puntual da Relación de Postos de Traballo (RPT). A idea é axustar as funcións que desempeña o persoal municipal, dando base xurídica ao traballo que levan a cabo e, en última instancia, actualizando os seus roles e dotando de maior eficiencia á administración local do Concello de Curtis.

A modificación foi estudada e desenvolvida pola empresa que redactou a vixente RPT e aprobada polos representantes de persoal e sindicatos

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