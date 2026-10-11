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Curtis

El Ayuntamiento de Curtis detecta tres puntos de vertidos ilegales con residuos de obra

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/10/2026 19:49
Vertido ilegal en Curtis
Vertido ilegal en Curtis
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El Ayuntamiento de Curtis detectó en los últimos días tres puntos de vertidos ilegales con residuos procedentes de obras. En concreto, se produjeron en el área de descanso de la N-634, en una de las calles del polígono industrial de Teixeiro y en la avenida de Lugo.

"Entre os materiais depositados de maneira irregular atópanse escombros, uralita, tellas e outros residuos derivados de traballos de construción e rehabilitación", declara el Ejecutivo de Javier Caínzos, que recuerda que este tipo de materiales deben ser gestionados a través de los procedimientos establecidos, evitando su depósito en espacios públicos.

"O depósito incontrolado destres residuos incumple a normativa aplicable e pode ter un impacto negativo sobre a contorna e o medio ambiente. Ante esta situación, faise un chamamento á responsabilidade e á colaboración da veciñanza para evitar este tipo de prácticas e contribuír ao coidado e mantemento dos espazos públicos", manifiestan desde Curtis.

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