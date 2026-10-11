El Ayuntamiento de Curtis detecta tres puntos de vertidos ilegales con residuos de obra

Vertido ilegal en Curtis AYTO. CURTIS

El Ayuntamiento de Curtis detectó en los últimos días tres puntos de vertidos ilegales con residuos procedentes de obras. En concreto, se produjeron en el área de descanso de la N-634, en una de las calles del polígono industrial de Teixeiro y en la avenida de Lugo.

"Entre os materiais depositados de maneira irregular atópanse escombros, uralita, tellas e outros residuos derivados de traballos de construción e rehabilitación", declara el Ejecutivo de Javier Caínzos, que recuerda que este tipo de materiales deben ser gestionados a través de los procedimientos establecidos, evitando su depósito en espacios públicos.

"O depósito incontrolado destres residuos incumple a normativa aplicable e pode ter un impacto negativo sobre a contorna e o medio ambiente. Ante esta situación, faise un chamamento á responsabilidade e á colaboración da veciñanza para evitar este tipo de prácticas e contribuír ao coidado e mantemento dos espazos públicos", manifiestan desde Curtis.

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