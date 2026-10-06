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Curtis

Curtis programa para los días 24 y 25 de octubre su XXVI Exaltación dos Cogomelos

Redacción El Ideal Gallego
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06/10/2026 18:39
El numeroso público certifica el éxito de la fiesta de las setas de Teixeiro
Edición anterior del evento en Teixeiro
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El Ayuntamiento de Curtis, en colaboración con la asociación de comerciantes de Teixeiro y la asociación cultural Faragulla, organiza la XXVI Exaltación dos Cogomelos los días 24 y 25 de octubre en la plaza de España de Teixeiro. El programa combinará gastronomía, micología, comercio local y música tradicional y cuenta con el apoyo de la Xunta y la Diputación.

"Un dos grandes atractivos será a Feira do Comercio Local. A Asociación do Comercio de Teixeiro organiza esta feira nunha carpa instalada na praza de España, que contará tamén cunha zona de xantar. O sábado abrirá as súas portas ás 12.00 horas co pregón, seguido dun showcooking ás 13.00 e da actuación de Os Carecos ás 14.00. Ás 18.00 horas haberá un novo showcooking", detalla el Ejecutivo local.

El domingo la feria abrirá a las 11.00 y continuarán las demostraciones culinarias, con una actuación a las 13.30 horas del grupo Asuntos Prohibidos. A las 18.00 será el turno de las pandeireteiras de Xacarandaina y el evento finalizará a las 19.00 horas con sorteos y otras sorpresas.

Denuncian que más de 4.000 cartas están acumuladas sin repartir en Correos de Teixeiro

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