Curtis programa para los días 24 y 25 de octubre su XXVI Exaltación dos Cogomelos

Edición anterior del evento en Teixeiro ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Curtis, en colaboración con la asociación de comerciantes de Teixeiro y la asociación cultural Faragulla, organiza la XXVI Exaltación dos Cogomelos los días 24 y 25 de octubre en la plaza de España de Teixeiro. El programa combinará gastronomía, micología, comercio local y música tradicional y cuenta con el apoyo de la Xunta y la Diputación.

"Un dos grandes atractivos será a Feira do Comercio Local. A Asociación do Comercio de Teixeiro organiza esta feira nunha carpa instalada na praza de España, que contará tamén cunha zona de xantar. O sábado abrirá as súas portas ás 12.00 horas co pregón, seguido dun showcooking ás 13.00 e da actuación de Os Carecos ás 14.00. Ás 18.00 horas haberá un novo showcooking", detalla el Ejecutivo local.

El domingo la feria abrirá a las 11.00 y continuarán las demostraciones culinarias, con una actuación a las 13.30 horas del grupo Asuntos Prohibidos. A las 18.00 será el turno de las pandeireteiras de Xacarandaina y el evento finalizará a las 19.00 horas con sorteos y otras sorpresas.