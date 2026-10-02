Denuncian que más de 4.000 cartas están acumuladas sin repartir en Correos de Teixeixo

Furgoneta de Correos en el Camino de Santiago Archivo El Ideal Gallego

La CIG-Correos alerta de la situación de la Unidade de Reparto de Teixeiro, donde "a falta de persoal está provocando unha importante acumulación de correspondencia, unha sobrecarga de traballo para o persoal e graves dificultades para garantir con normalidade o servizo postal".

Esta unidad dispone de nueve secciones de reparto, de las que actualmente solo cuatro están cubiertas. Esta situación obliga al personal que permanece en la unidad a asumir una carga de trabajo muy superior a la que le correspondería, con rutas que pueden alcanzar una media de 250 kilómetros diarios de reparto.

Las zonas directamente afectadas por esta situación son Aranga, Curtis, Teixeiro zona urbana y Vilasantar, una parte importante del territorio al que debe dar cobertura la unidad.

Para la CIG, pretender que este volumen de trabajo pueda ser asumido con normalidad dentro de una jornada ordinaria resulta "incompatíbel cunhas condicións de traballo adecuadas e coa prestación dun servizo público postal de calidade".

Las consecuencias de la falta de personl "xa son visíbeis na propia unidade", comenta la CIG. Según sus datos, más de 4.000 cartas están actualmente acumuladas sin repartir, incluida correspondencia de especial relevancia para la ciudadanía, como citas médicas o comunicaciones de la Diputación de A Coruña.

A esta acumulación se suman más de 300 envíos certificados sin salir al reparto, lo que puede "provocar atrasos e prexuízos ás persoas destinatarias, especialmente cando se trata de comunicacións sometidas a prazos", denuncia la CIG.

"O problema -añade el sindicato- non se limita ás seccións de reparto que permanecen sen cubrir, pois o persoal que actualmente está a traballar na unidade tamén debe asumir outras tarefas e servizos".

Entre ellas, está la atención de las oficinas auxiliares de Sobrado, durante una hora, y de Curtis, durante hora y media, además de la recogida de valijas, paquetería, realización de seguros y lotería.

El sector de Correos de la CIG considera que esta situación no puede ser presentada como un simple problema organizativo ni resolverse incrementando la carga de trabajo del personal que permanece en la unidad. “Non se pode pretender que catro persoas asuman o traballo correspondente a nove, con quilometraxes desproporcionadas e acumulación de correspondencia día tras día. O problema é a falta de persoal e a solución pasa por contratar”, aseveran.

La misma organización advierte además de que mantener esta situación en el tiempo supone trasladar sobre los empleados las consecuencias de una falta de cobertura de puestos que corresponde solucionar a la empresa, al tiempo que repercute directamente en la ciudadanía y en la calidad del servicio.

Por todo esto, la CIG exige a Correos que proceda a la contratación de personal de la bolsa de empleo "coa maior brevidade posíbel" cubriendo las secciones que actualmente permanecen sin personal y adoptando las medidas necesarias para acabar con la acumulación de correspondencia.

“Desde a CIG non imos aceptar que a falta de persoal se siga solucionando cargando o traballo sobre os poucos traballadores que quedan na unidade", apostilló la CIG, que urge a Correos "a contratar e garantir o persoal necesario para prestar o servizo público que a cidadanía merece.”