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Curtis

El PSOE alerta de la "crítica situación" del centro de salud de Curtis

“A médica tivo que abandonar a consulta e deixala baleira para levar enfermos ao Chuac", alega

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 13:58
La diputada socialista Silvia Longueira
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La diputada socialista Silvia Longueira denunció este jueves en comisión parlamentaria la situación "crítica" en la que se encuentra la atención primaria en la comarca de Betanzos, especialmente en Curtis y su entorno. Longueira mencionó como ejemplo un episodio de este verano, el cual señaló que no es un caso aislado: "A médica do centro de saúde tivo que abandonar a consulta e deixala baleira para levar enfermos ao Chuac”.

“Isto pasou, pero o peor é que pode volver pasar”, alertó la socialista, que denunció la falta de profesionales sanitarios en la comarca. Por ello, pide a la Xunta que informe sobre cuál es su planificación para evitar que el problema se repita en momentos como los picos de la gripe o las vacaciones de Navidad.

Silvia Longueira insistió en que el centro de salud de Curtis cuenta con una única facultativa que, según los vecinos, "está completamente esgotada". A eso une la socialista que la ciudadanía “está totalmente desatendida” en municipios como Irixoa y Coirós, mientras que los ambulatorios de A Castellana y Aranga permanecen “sen asistencia médica”, asegura.

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