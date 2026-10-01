El PSOE alerta de la "crítica situación" del centro de salud de Curtis

La diputada socialista Silvia Longueira CEDIDA

La diputada socialista Silvia Longueira denunció este jueves en comisión parlamentaria la situación "crítica" en la que se encuentra la atención primaria en la comarca de Betanzos, especialmente en Curtis y su entorno. Longueira mencionó como ejemplo un episodio de este verano, el cual señaló que no es un caso aislado: "A médica do centro de saúde tivo que abandonar a consulta e deixala baleira para levar enfermos ao Chuac”.

“Isto pasou, pero o peor é que pode volver pasar”, alertó la socialista, que denunció la falta de profesionales sanitarios en la comarca. Por ello, pide a la Xunta que informe sobre cuál es su planificación para evitar que el problema se repita en momentos como los picos de la gripe o las vacaciones de Navidad.

Silvia Longueira insistió en que el centro de salud de Curtis cuenta con una única facultativa que, según los vecinos, "está completamente esgotada". A eso une la socialista que la ciudadanía “está totalmente desatendida” en municipios como Irixoa y Coirós, mientras que los ambulatorios de A Castellana y Aranga permanecen “sen asistencia médica”, asegura.

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