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Curtis

Heridos dos adultos y una niña tras chocar con un camión en Curtis

Redacción El Ideal Gallego
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27/09/2026 17:52
Accidente en Curtis este domingo
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Dos adultos y una menor resultaron heridos este domingo tras colisionar con un camión, poco antes de las 15.00 horas, en la N-634 en Curtis. Según informó el 112 Galicia, la gravedad de los daños en la niña hizo necesaria la presencia de un helicóptero medicalizado en la zona, que trasladó la joven al centro hospitalario de referencia, en Santiago.

El suceso se produjo en el kilómetro 667 de la mencionada carretera -una de las que concentran más accidentes de Galicia-, a la altura de A Cancela. Hasta el punto acudieron efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Curtis, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario del 061.

El vehículo quedó volcado en la cuneta
El vehículo quedó volcado en la cuneta
GES CURTIS

"O coche implicado envorcou, sen embargo, as persoas puideron saír polos seus propios medios", destacó el 112 Galicia en un comunicado.

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