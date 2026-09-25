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Curtis

La Feria Playmobil vuelve al Recinto Ferial de Curtis

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/09/2026 16:09
Exposición de Playmobil
Exposición de Playmobil
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El Recinto Ferial de Curtis acoge del 30 de octubre al 1 de noviembre la VI Feria Exposición Playmobil, una cita gratuita para públicos de todas las edades que combina juego, coleccionismo y creatividad.

La muestra está organizada por PlaymoGalicia con el Ayuntamiento de Curtis, con la colaboración de la Xunta y la Diputación, y pretende atraer visitantes tanto del municipio y su entorno como del resto de Galicia.

Habrá siete dioramas de grandes dimensiones, uno de ellos con una superficie de 16 metros cuadrados. Las escenas trasladarán al público al Antiguo Egipto, el Oeste, el planeta Marte o el universo de Heidi, además de contar con un diorama dedicado a los castros gallegos.

La feria incluirá, además, un juego para las personas asistentes. En la entrada se les entregará un papel en el que deberán identificar varios errores escondidos en los dioramas y completándolo podrán entrar en un sorteo de regalos.

También habrá vendedores de Playmobil, por lo que es una gran oportunidad para que coleccionistas y aficionados amplíen sus inventarios y encontrar piezas especiales. El evento abrirá el 30 de octubre por la tarde y se prolongará hasta el domingo a las 19.00 horas.

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