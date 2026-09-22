Curtis expedienta a dos madereras por realizar talas sin autorización municipal

Las talas se realizaron en dos ubicaciones distintas Cedida

El Ayuntamiento de Curtis abrió sendos expedientes sancionadores a dos empresas madereras "por acometer traballos de tala e transporte sen autorización municipal" instando a ambas a "cesar de xeito inmediato este tipo de actividades", así como a aportar una serie de documentación para iniciar "un procedemento ante dúas infraccións cualificadas como graves", explicaron desde el Gobierno de Javier Caínzos.

Los responsables municipales actuaron tras ser alertados por los vecinos de la zona y, ante los avisos, realizaron "visitas de comprobación, constatándose sacas e acopios de madeira na vía municipal en dous puntos de Curtis". Uno de ellos, entre el núcleo de Vilardois y la presa del Mandeo, y el otro, entre el lugar de Montouto y el de Graña, en Foxado.

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La Ordenanza Municipal Reguladora do Depósito, Carga e Transporte de Madeira de Tala establece que es "obrigatorio comunicar previamente a corta de plantacións forestais no termo municipal, ou o emprego de viais municipais para transportar a madeira se a tala afecta a outros concellos".

El objetivo es minimizar los daños causados a la vía pública por esta actividad económica, puesto que el tipo de maquinaria empleada y la naturaleza de los trabajos causan importantes desperfectos en las carreteras y pistas de las que es titular el Ayuntamiento de Curtis.