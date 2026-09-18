Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

La obra artística de 15 víctimas de la violencia machista, en la Casa Museo María Antonia Dans de Curtis

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
18/09/2026 11:36
Casa Museo María Antonia Dans en Curtis
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La obra artística de 15 víctimas de la violencia machista se expone hasta el día 8 de octubre en Curtis. En concreto, en la  Casa Museo María Antonia Dans, con el título '15 visións Express-Arte'.

Las creadoras versionan algunas de las obras más célebres de la historia, como La Gioconda, de Leonardo da Vinci, o La Maja Vestida, de Francisco de Goya. 

"As fotografías ofrecen unha perspectiva diferente, baixo o prisma de xénero, das realidades representadas nestas obras", indican los organizadores, que destacan que la muestra se enmarca en una iniciativa de inserción impulsada por la Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (AXEL). Una acción que aboga por "o empoderamento das mulleres", por acompañarlas en el conocimiento del mundo empresarial y  mostrarles las oportunidad de desarrollar sus capacidades.

Fallece a los 68 años la actriz de Curtis Rosalía Dans

Más información

'15 visións Express-Arte' está cedida por la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta dentro de las actividades que ofrece a los municipios en colaboración con la Fegamp.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los Bomberos de A Coruña, durante el intento de rescate del gato

Un gato, un motor y un rescate imposible hasta para los Bomberos de A Coruña
Esther Durán
La obra supondrá la renovación integral de la red de agua de Pazos

Sada acuerda destinar 0,6 millones a la renovación integral de la red de agua de Pazos
Lucía Tenreiro
marta sanchez4_22241867

La cantante Marta Sánchez, una fan más de 'Jenufa' en el Palacio de la Ópera
Esther Durán
Instalación de los báculos para la iluminación navideña

Navidad en A Coruña: comienza la instalación de las luces en la calle Real
Lara Fernández