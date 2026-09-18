La obra artística de 15 víctimas de la violencia machista, en la Casa Museo María Antonia Dans de Curtis

Casa Museo María Antonia Dans en Curtis Archivo El Ideal Gallego

La obra artística de 15 víctimas de la violencia machista se expone hasta el día 8 de octubre en Curtis. En concreto, en la Casa Museo María Antonia Dans, con el título '15 visións Express-Arte'.

Las creadoras versionan algunas de las obras más célebres de la historia, como La Gioconda, de Leonardo da Vinci, o La Maja Vestida, de Francisco de Goya.

"As fotografías ofrecen unha perspectiva diferente, baixo o prisma de xénero, das realidades representadas nestas obras", indican los organizadores, que destacan que la muestra se enmarca en una iniciativa de inserción impulsada por la Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (AXEL). Una acción que aboga por "o empoderamento das mulleres", por acompañarlas en el conocimiento del mundo empresarial y mostrarles las oportunidad de desarrollar sus capacidades.

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'15 visións Express-Arte' está cedida por la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta dentro de las actividades que ofrece a los municipios en colaboración con la Fegamp.