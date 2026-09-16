Curtis denuncia ataques vandálicos en varios espacios educativos

El CEIP de Curtis y el Centro de Ocio Inffantil sufieron roturas de cristales Cedida

Curtis denunció nuevos ataques vandálicos a bienes públicos este miércoles ante la Guardia Civil. En este caso fue el CEIP de Curtis y el Centro de Ocio Infantil, espacios cuyo mantenimiento corresponde al gobierno municipal y que sufrieron roturas de cristales y pintadas.

Este nuevo ataque a la propiedad pública supondrá, segundo las primeras estimaciones, un gasto adicional de más de 1.000 euros para las arcas municipales. Cada año, reparar los desperfectos ocasionados por el vandalismo en el municipio supone un desembolso de 30.000 euros que deben asumir todos los vecinos y vecinas con sus contribuciones.

El alcalde del Ayuntamiento de Curtis, Javier Caínzos, lamentó los hechos y señaló que el gobierno municipal “estará atento y vigilante para defender el patrimonio público, porque estamos hablando de bienes e inmuebles que pertenecen a todos los ciudadanos”.

En este sentido, instó a la “responsabilidad” y al cuidado de la vía pública y los inmuebles municipales, recordando que “los únicos afectados por el vandalismo somos todos los vecinos y vecinas a través del Ayuntamiento”.

Hay menos de un mes, el Ayuntamiento de Curtis también formalizó una denuncia tras detectarse pintadas en distintos puntos del término municipal. Los graffitis habían afectado al Recinto Ferial de Curtis o al paso inferior de la vía en Teixeiro.