Do Campo supervisa las obras realizadas en el Pabellón de Curtis con una aportación de 35.000 euros de la Xunta

Las obras realizadas en las instalaciones permitieron ampliar el gimnasio de Curtis Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde, Javier Caínzos, visitó el municipio para conocer las obras realizadas y las actuaciones en curso en instalaciones deportivas de Curtis.

En el caso del Pabellón de Curtis, la intervención contó con una aportación de la Xunta de 35.000 euros a través de la orden de infraestructuras de uso público, de 2025, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, incluyendo también la renovación del pavimento interior do Pabellón de Teixeiro.

Además, también conoció las obras previstas este año para la "renovación do ximnasio no pavillón de Curtis que contan cunha achega de máis de 35.000 euros desta mesma orde en 2026".

Entre ambos espacios deportivos suman 430 usuarios, indicaron desde el Ayuntamiento de Curtis.

Durante la visita, la delegada comprobó las obras del año pasado realizadas en pabellón municipal de Curtis de renovación de su pavimento interior que permitieron sanear las zonas deterioradas, reparar las juntas y recuperar y proteger el pavimento existente, además de renovar el marcaje de las diferentes pistas deportivas.

Las actuaciones comenzaron con los "traballos de reparación previa dos pavimentos de PVC, incluíndo a intervención nas xuntas e nas zonas deterioradas, o saneamento das áreas danadas e o repaso dos cordóns de soldadura nos puntos nos que foi necesario" y, a continuación, se procedió a la "recuperación recuperación e revestimento do pavimento existente mediante a aplicación dun novo revestimento deportivo", detalló la Xunta.

Uno de los aspectos destacados de la actuación ha sido la adaptación de los marcajes a la normativa vigente de las correspondientes federaciones deportivas; el pintado de las pistas de balonmano, fútbol sala, voleibol y bádminton. Estas mismas intervenciones se llevaron a cabo en el pabellón de Teixeiro.

Gimnasio

En relación con la actuación que se acometerá este año, de renovación del gimnasio de las instalaciones deportivas curtienses, entre las intervenciones previstas está la modificación del espacio destinado a la sauna, con la retirada del jacuzzi y la recolocación de la cabina, lo que permitirá "unha mellor adaptación da estancia ás necesidades do equipamento", explicaron también desde la Xunta.,

Las obras incluirán también la reparación de los paramentos afectados por los trabajos, con el objetivo de dejar los espacios en condiciones adecuadas una vez finalizadas las intervenciones.

Otro de los ámbitos fundamentales de esta actuación es la renovación de las instalaciones del gimnasio, con la actualización de la instalación eléctrica, del sistema de climatización y renovación de aire, así como de la instalación contra incendios.

La delegada territorial destacó la importancia de seguir invirtiendo en la mejora y modernización de las instalaciones deportivas, garantizando que cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, confort y funcionalidad.

Con esta iniciativa el Gobierno gallego quiere impulsar la calidad de vida de los residentes en las áreas rurales a través de la colaboración con los ayuntamientos, como entidades más próximas a la ciudadanía y motores del desarrollo económico.

El objetivo es mejorar de las dotaciones e infraestructuras básicas y de los servicios municipales. Se busca así favorecer la fijación de población y garantizar el equilibrio en el territorio gallego entre el medio rural y el urbano, el interior y de la costa, a favor de unas óptimas condiciones de vida con independencia del lugar de residencia.

Belén do Campo recordó que esta orden va dirigida a la creación y mejora de las infraestructuras, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales y está dotada con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

Este año 2026, permite impulsar actuaciones en 32 ayuntamientos de la provincia por un importe de más de 1,1 millones. Concretamente, en la comarca de Betanzos, la Xunta apoya seis actuaciones en los ayuntamientos de Curtis, Oza Cesuras, Abegondo, Betanzos, Irixoa y Vilarmaior por un importe de casi 192.000 euros.