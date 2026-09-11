Curtis teme que los reiterados cortes de luz pongan en riesgo la llegada de nuevas empresas al polígono

Panorámica del embalse del Mandeo en Curtis CEDIDA

El primero en manifestar su malestar y poner el grito en el cielo por las deficiencias en el servicio de suministro eléctrico fue el propio alcalde. Ahora ya lo hacen los propios afectados, al menos, parte de ellos: los empresarios ubicados en el polígono Curtis-Teixeiro. Y lo hacen, entre otros motivos, porque existe el temor de que los reiterados y continuos cortes de luz pongan en riesgo la llegada de nuevas firmas al complejo industrial.

Según fuentes municipales, la patronal reunida en asamblea, el pasado lunes, día 7, alcanzó un acuerdo para dar traslado a las quejas por la deficiente calidad de un servicio esencial.

“Estes cortes provocaron graves problemas no funcionamento das distintas empresas. A esta situación súmanse os danos materiais e as perdas económicas. En resposta a esta problemática, a agrupación de empresarios solicita ao Grupo Naturgy que leve a cabo unha revisión técnica exhaustiva e inmediata do tendido eléctrico, que aprobe e inicie obras de mellora e que restableza os estándares de calidade e continuidade do subministro esixido pola lexislación vixente co obxectivo de evitar maiores prexuizos aos abonados do municipio”, apunta el Gobierno local, presidido por Javier Caínzos, a través de un comunicado.

El Ayuntamiento añade que los cortes eléctricos también perjudican la actividad diaria del resto de vecinos por lo que ya presentó una queja formal ante la empresa suministradora “co obxectivo de poñer remedio a esta problemática, que está a afectar tanto á actividade económica como á vida da veciñanza da localidade".

Infraestructura esencial

Asimismo, los empresarios del polígono aprovecharon la reunión del pasado lunes para reclamar actuaciones de mejora en la presa del río Mandeo.

Según la patronal, el embalse constituye una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua necesaria para la actividad operativa e industrial del complejo y que, desde su construcción, no se ejecutaron trabajos integrales de limpieza ni desbroce de sedimentos, lo que provocó una acumulación masiva de lodos, fango y vegetación en los fondos.

“Esta situación provocou a disminución do volume útil da presa, o que supón unha ameaza severa para a continuidade do suministro de auga ao texido empresarial e industrial da zona. Un risco que se puxo especialmente de manifesto durante o episodio de seca rexistrado no último ano”, indican desde la entidad empresarial.

Así, entre las actuaciones solicitadas se incluyen la ejecución de trabajos de dragado y limpieza de la presa, así como el estudio y ejecución de las intervenciones necesarias para incrementar su capacidad y almacenamiento, con el objetivo de asegurar la disponibilidad del agua necesaria para el desarrollo de la actividad industrial del polígono. Indica la patronal que los sedimentos ocupan casi el 70% de la capacidad de la infraestructura y que su acumulación obligó a trasladar al zona de captación a otro lugar.

“O Concello de Curtis amosa o seu apoio a esta petición e súmase á reclamación ante a administración autonómica. Tamén considera que a conservación e mellora desta infraestrutura é fundamental para garantir un abastecemento de auga adecuado e suficiente e, polo tanto, para preservar a actividade e a continuidade das empresas instaladas no parque”, apostilla el Gobierno local, que considera la mejora fundamental para el desarrollo del polígono.