Curtis urge una solución a los constantes cortes de luz en el municipio

Exterior de la casa consistorial de Curtis, en Teixeiro Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Curtis trasladó a UFD Distribución Electricidad (Grupo Naturgy) el malestar de los responsables municipales y de la ciudadanía por las “graves e inaceptables” deficiencias, recoge el texto enviado a la compañía, que se está registrando en el suministro eléctrico en distintas zonas de Curtis.

El alcalde, Javier Caínzos, aseguró que “non podemos seguir a sufrir os constantes cortes de luz, posto que están a afectar a vida diaria dos veciños e tamén nas empresas, causando danos importantes á nosa economía local” y, en este sentido, instó a la “responsabilidade” de la compañía para dar solución al problema: “O noso papel como é defender aos nosos cidadáns e reclamar servizos de calidade e de primeira categoría”, indicó Caínzos.

El escrito apunta a "as continuas interrupcións que afectan á parroquia de Santaia (Teixeiro, Outeiro, Carballas e Penedo), ao Polígono Industrial de Curtis-Teixeiro e a lugares da parroquia de Lourdes como O Seixo de Arriba e O Seixo de Abaixo".

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En los últimos meses, los vecinos, el comercio y las empresas curtienses "veñen sufrindo cortes de luz practicamente diarios e sen previo aviso", lo que está dificultando el normal funcionamiento de los hogares, interrumpe la actividad económica local e industrial y perjudica el desarrollo de cualquier actividad.

A esto se unen los importantes daños materiales y económicos que estas incidencias causan en viviendas y negocios "polas constantes variacións de tensión e suspensións do servizo", que se repiten "de xeito reiterado en diferentes puntos do termo municipal de Curtis".

Así, desde el Ayuntamiento de Curtis apremian a la compañía a efectuar "unha revisión técnica exhaustiva e inmediata do tendido eléctrico, das subestacións e dos centros de transformación que dan servizo ás zonas afectadas, así como a aprobar e iniciar as obras de mellora, modernización e reparación necesarias para erradicar estas disfuncións”.

En el escrito reclaman también restablecer los estándares de calidad y de continuidad del suministro que marca la norma y reclaman a la empresa que informe "formalmente e con concreción da situación da rede e do seu plan de resposta", reiteró el Ayuntamiento de Curtis.