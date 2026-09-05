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Curtis

Transportes reanuda el asfaltado de la N-634 tras las constantes reivindicaciones de Curtis

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
05/09/2026 19:28
Uno de los tramos de la N-664 a su paso por Curtis
Uno de los tramos de la N-634 a su paso por Curtis
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El Ministerio de Transportes ha reanudado las obras de asfaltado de la N-634 a su paso por Curtis. Unas actuaciones que responden a las numerosas reclamaciones dirigidas a Madrid desde el municipio sobre "a urxencia da mellora do firme desta vía", indicaron desde el Ayuntamiento de Curtis.

En su momento, el Pleno de Curtis aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a actuar sobre esta vía y los responsables municipales trasladaron "de xeito formal" al departamento de Óscar Puente la solicitud de una intervención integral en la N-634.

Desde el Gobierno de Javier Caínzos aplaudieron "o reinicio duns traballos que a veciñanza levaba tempo demandando", si bien reiteraron "a necesidade dunha solución integral" teniendo en cuenta que es una arteria que vertebra el municipio de este a oeste al comunicar los núcleos de Curtis y Teixeiro.

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"O seu mal estado viña obrigando os condutores a realizar manobras perigosas para esquivar as fochas, ademais de xerar queixas por danos materiais en vehículos", denunciaron los dirigentes curtienses antes de incidir en que "ademais do tráfico local, a estrada constitúe unha vía de comunicación clave no interior de Galicia".

En cualquier caso, también adelantaron que el Ayuntamiento de Curtis "continuará a facer seguimento da execución das obras e das actuacións pendentes" e  "insistindo na necesidade de mellorar as carecterísticas de seguridade" en la N-634.

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