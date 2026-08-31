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Curtis

El PSdeG reclamará a la Xunta explicaciones sobre la planificación sanitaria de verano tras la "falta de médicos" en Curtis

Europa Press
31/08/2026 18:30
Urgencias Chuac
La única médica que había disponible tuvo que acompañar una urgencia al Chuac
Archivo El Ideal Gallego
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El PSdeG ha denunciado la "grave situación de falta de médicos" en Curtis, que provocó que el centro de salud quedase "durante horas sin ningún facultativo disponible", motivo por el cual pedirán explicaciones a la Xunta.

Tal y como ha trasladado el PsdeG en nota de prensa, la diputada socialista Silvia Longueira llevará esta situación al Parlamento de Galicia para reclamar explicaciones a la Xunta sobre la planificación de los recursos sanitarios durante el verano y exigir medidas que garanticen la atención en los municipios rurales.

Según han detallado, Curtis cuenta con una población aproximada de 4.300 habitantes, de los cuales el 27% son mayores de 65 años. Esta realidad demográfica, han subrayado los socialistas, hace "especialmente preocupante" la ausencia de profesionales sanitarios.

En este contexto, Longueira ha advertido de que los problemas para cubrir las consultas se repitieron este verano en diferentes centros de salud de la comarca de Betanzos, con incidencias en municipios como Curtis, Irixoa, Aranga o Coirós.

Todo esto llegó a su punto "más grave" durante la segunda quincena de agosto en Curtis, cuando la única médica disponible tuvo que abandonar el centro de salud para acompañar una urgencia al Chuac, dejando durante ese tiempo a los pacientes sin atención facultativa.

"Los centros de salud de las Mariñas-Betanzos sufren este año una ausencia de médicos en las consultas. En Curtis llegamos al caso de que la médica tuvo que abandonar el centro para acompañar una urgencia al Chuac, dejando solos a los pacientes", denuncia Longueira.

Por ello, la diputada socialista presentará una iniciativa en el Parlamento para que la Xunta explique qué planificación realizó la Consellería de Sanidad para atender a la población durante el verano de 2026 y cuáles eran sus objetivos.

Además, el PSdeG solicitará información detallada sobre las incidencias registradas durante los primeros ocho meses del año en la atención sanitaria de los municipios de las Mariñas-Betanzos, especificando los días en los que los centros de salud estuvieron sin médicos, el número de vecinos atendidos y las derivaciones realizadas a otros recursos sanitarios.

También, pedirá al Gobierno gallego que traslade al Parlamento su planificación sanitaria para diciembre de 2026 y enero de 2027, ante la llegada de un nuevo período vacacional y de un momento en el que previsiblemente volverá a incrementarse la demanda asistencial.

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