Curtis llevará ante la Guardia Civil una nueva oleada de pintadas en instalaciones

Pintadas Curtis Cedida

El Concello de Curtis denunciará el próximo lunes ante la Guardia Civil una nueva serie de pintadas realizadas en inmuebles e instalaciones de titularidad municipal. Los actos vandálicos han afectado a las naves del recinto ferial de Curtis, al paso inferior de la vía en Teixeiro y al campo de fútbol Lucas Vázquez.

Desde el Ayuntamiento señalan que no se trata de un hecho aislado. El Gobierno municipal viene detectando de forma reiterada actuaciones similares en distintos puntos del término municipal, por lo que ha decidido emprender medidas legales con el objetivo de frenar esta situación e intentar identificar a los responsables.

Un coste de 30.000 euros al año

El Concello advierte de que el impacto de estos actos no se limita al deterioro de la imagen de los espacios públicos. Según los datos municipales, el vandalismo supone cada año un coste adicional de 30.000 euros para las arcas municipales, derivado tanto de la limpieza de pintadas y grafitis como de la reparación o sustitución del mobiliario urbano dañado.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, lamentó estos hechos y subrayó que el coste de los daños acaba repercutiendo directamente en el conjunto de la ciudadanía.

Pintadas Curtis Cedida

“Hablamos de espacios que son de todos y que se mantienen con el esfuerzo de todos, así que cada pintada la paga la vecindad”.

El regidor añadió que esos recursos podrían destinarse a mejorar servicios e instalaciones municipales en lugar de emplearse en reparar los desperfectos ocasionados por actos vandálicos.

Pintadas Curtis Cedida

“Con esos 30.000 euros anuales podríamos estar mejorando servicios o instalaciones en Curtis y en Teixeiro, en lugar de reparar o cambiar daños en la vía pública”.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Caínzos hizo también un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de los vecinos y vecinas para proteger el patrimonio público y facilitar la identificación de quienes causan los daños.

“En primer lugar pedimos responsabilidad y respeto al patrimonio público, pero también que quien vea algo lo comunique”.

El Concello de Curtis recuerda que continuará trabajando en la conservación y mantenimiento de los equipamientos públicos de Curtis, Teixeiro y del conjunto de las parroquias. En este sentido, el Ayuntamiento asegura que recurrirá a la vía legal cuando se produzcan daños contra el patrimonio colectivo.