Curtis refuerza su sistema de abastecimiento ante la situación de prealerta por sequía

Encoro da Castellana en Teixeiro Cedida

Curtis continúa reforzando las medidas para garantizar el abastecimiento de agua ante la situación de prealerta por escasez declarada por la Xunta de Galicia en la cuenca del río Mandeo. La ausencia de precipitaciones y los bajos niveles de caudal obligan a extremar la prudencia en el consumo, aunque el suministro a corto plazo está garantizado y no existe por el momento un problema grave de abastecimiento.

En línea con las peticiones realizadas a través de los bandos municipales del pasado mes de julio, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente a las empresas con mayores consumos que reduzcan de forma proporcional el uso de agua para adaptar la demanda a la situación actual y garantizar la continuidad de la actividad productiva.

Según explica el Gobierno municipal, las empresas están siguiendo estas indicaciones, una circunstancia que está permitiendo estabilizar el nivel del embalse de A Castellana, desde el que se abastece al polígono industrial de Teixeiro.

Al mismo tiempo, la empresa concesionaria del servicio está intensificando la supervisión y regulación del consumo, tanto en las industrias como entre los abonados domésticos. El Ayuntamiento vuelve a hacer un llamamiento a vecinos y empresas para realizar un uso responsable del agua y recuerda que continúan vigentes restricciones como la prohibición de utilizar agua de la red para usos recreativos, ornamentales o de limpieza no sanitaria.

El Gobierno local está movilizando todos los recursos disponibles para incorporar nuevas fuentes hídricas a la red y reforzar la capacidad del sistema de abastecimiento. Para ello, estudia diferentes alternativas de captación, entre ellas la localización de posibles acuíferos y la ejecución de pozos u otras soluciones que permitan disponer de nuevos recursos.

Además, el Ayuntamiento estudia cofinanciar el suministro complementario que puedan necesitar las industrias como consecuencia de la situación actual, incluida la incorporación de agua mediante camiones cisterna.

La situación responde a un contexto de escasez excepcional. Los informes meteorológicos ya habían advertido durante los últimos meses de una primavera especialmente seca y de una anomalía negativa en las precipitaciones. Esta situación se ha trasladado a los cursos fluviales, dificultando la recuperación de los niveles habituales de caudal y aumentando la presión sobre los sistemas de abastecimiento.

Durante el último cuarto de siglo, el sistema de abastecimiento municipal ha sido ampliado y reforzado con la construcción de dos nuevas estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), la incorporación de tres nuevos depósitos reguladores y la reforma de un azud destinado al suministro del polígono industrial.

Más recientemente, el Ayuntamiento, en colaboración con Augas de Galicia, ejecutó una nueva infraestructura de captación mediante bombeo en el embalse de A Castellana, teniendo en cuenta el crecimiento tanto poblacional como industrial del municipio.

Sin embargo, la elevada sedimentación acumulada ha reducido aproximadamente en un 60 % la capacidad útil del embalse, una circunstancia que limita los recursos disponibles en un escenario de sequía.

La bajada del nivel del embalse también ha dificultado la captación desde el pantalán donde se encuentran las bombas. Para garantizar el suministro, el Ayuntamiento ha habilitado una pista de emergencia e instalado una batea de captación conectada mediante una tubería con la ubicación de las bombas, lo que permite mantener el flujo de agua.

A largo plazo, el Gobierno municipal estudia acometer el dragado y la limpieza del embalse con el objetivo de recuperar parte de su capacidad y mejorar las condiciones de captación.

El Ayuntamiento continuará trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas que permitan incrementar la disponibilidad de agua y reforzar el sistema ante la evolución de la situación meteorológica e hidrológica.

Desde el Gobierno local se insiste, asimismo, en que la situación requiere la colaboración de todos los usuarios y se reitera el llamamiento a la ciudadanía y al tejido empresarial para reducir el consumo de agua al máximo mientras se mantenga el actual escenario de escasez.