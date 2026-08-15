Curtis celebrará los días 24 y 25 de octubre la XXVI Exaltación de las Setas

El numeroso público certifica el éxito de la fiesta de las setas de Teixeiro EC

El Ayuntamiento de Curtis celebrará los próximos 24 y 25 de octubre la XXVI Exaltación de las Setas, una cita ya consolidada en el calendario municipal que volverá a poner en valor la riqueza micológica del territorio y su tradición gastronómica.

La localidad de Teixeiro concentrará buena parte de las actividades, aunque la celebración contará con la participación de establecimientos hosteleros de todo el municipio. Durante las dos jornadas se desarrollará una ruta gastronómica por los locales de Curtis y Teixeiro, donde se podrán degustar diferentes elaboraciones con las setas como ingrediente protagonista.

Además, la plaza de España de Teixeiro acogerá durante todo el fin de semana una exposición micológica abierta al público, que permitirá conocer diferentes especies y acercarse al patrimonio natural de la comarca.

La programación divulgativa incluirá una recogida guiada de setas a cargo de personas expertas en micología de la Asociación Pan de Raposo. La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre a partir de las 10:00 horas, con salida desde la plaza de España de Teixeiro.

Los participantes podrán conocer de primera mano distintas especies de la zona y ampliar sus conocimientos sobre el mundo de la micología.

La jornada del sábado continuará con la celebración de la XI Ruada de Teixeiro, que tendrá como escenario también la plaza de España. El programa incluirá sorteos y pinchos gratuitos, además de diferentes propuestas musicales.

A las 19:00 horas comenzarán los cantos de taberna y, posteriormente, a partir de las 21:30 horas, tendrá lugar una foliada abierta. Asimismo, se habilitará un espacio para aquellas personas que quieran pasar la noche en Teixeiro.

La XXVI Exaltación de las Setas está organizada por el Ayuntamiento de Curtis, a través del Área de Ferias, Mercados y Sanidad, y la Asociación Cultural Faragulla, con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.