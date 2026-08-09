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Curtis

El Día da Bici de Curtis reúne a más de un centenar de aficionados en el entorno de San Roque de Xabriño

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/08/2026 22:22
Encuentro en Xabriño con motivo del Día da Bici de Curtis 2026
Encuentro en Xabriño con motivo del Día da Bici de Curtis 2026
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El Día de la Bici de Cutis reunió 150 aficionados de todas las edades para reivindicar una movilidad saludable y sostenible, que era el reto de esta nueva edición que contó con dos puntos de salida simultáneos, en Curtis y Teixeiro, y que acabó con un encuentro en San Roque de Xabriño. 

Los asistentes recibieron avituallamiento en la llegada y participaron en el sorteo de una bicicleta de montaña, en el marco del acto de entrega de trofeos,  que reconocieron al participante más joven, al más veterano, a la bicicleta más original y al grupo ciclista más numeroso.

La salida se realizó a las 10.00 horas desde la plaza de España de Teixeiro desde el Polideportivo de Curtis y, en ambos casos, los ciclistas completaron el recorrido marcado hasta coincidir en San Roque de Xabriño.

El alcalde, Javier Caínzos, destacó la excelente acogida de la iniciativa: "É unha satisfacción ver como cada ano a veciñanza se suma a esta cita para gozar da bicicleta en familia e poñer en práctica este modelo de mobilidade sustentable", indicó el mandatario de Curtis.

Participantes en el Día da Bici 2026
Participantes en el Día da Bici 2026
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