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Curtis

Curtis someterá a consulta las cuatro alternativas del Adif para cruzar la vía en Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/08/2026 19:10
Colocación de bloques para cerrar el paso, el pasado día 3
Cedida
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Curtis abrirá una consulta para conocer la respuesta de los vecinos a “as alternativas de permeabilidade da vía formuladas por Adif”

Después la reunión informativa a la que asistió más de un centenar de residentes, es el momento de que la ciudadanía traslade sus opciones “a través dunha instancia habilitada para tal efecto”, indica el Gobierno de Javier Caínzos. 

“O documento xa está dispoñible na web municipal e nas dependencias da casas consistorial” y pueden intervenir los titulares de inmuebles y empadronados en Teixeiro o en las aldeas contiguas: Penedo-Teixeiro, Esmorique, Montealto, Abelar, Outeiro, Brexería, Gorxa y A Cancela. 

"No caso de rexistrarse instancias que non cumpran este requisito, o Concello de Curtis valorará igualmente se incorporar as solicitudes", explicaron los responsables municipales que, de esta manera, intentan implicar a los residentes en la solución de una situación que afecta a numerosos vecinos de Curtis.

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Ahora mismo son cuatro las alternativas sobre la mesa: dos elevadas, diferenciadas una de otra por su ubicación, y dos soterradas (aprovechamiento del paso inferior existente para vehículos o construcción desde cero de uno nuevo), y cualquiera de ellas se financiará, mediante convenio, al 50% por el Adif y el Ayuntamiento de Curtis.

"Aínda que a consulta non ten carácter vinculante, o Concello de Curtis impulsa a iniciativa como un exercicio de escoita aberta, coa vontade de que a veciñanza participe tamén na toma dunha decisión que impactará directamente á súa mobilidade e no día a día da vila", resumieron desde el entorno de Javier Caínzos.

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