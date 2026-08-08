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Curtis

Curtis acuerda solicitar “axudas ás administracións” por los daños de la granizada de San Juan, que cifra en más de 700.000 euros

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/08/2026 22:30
Pleno del Ayuntamiento de Curtis
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La corporación de Curtis acordó, por unanimidad, reclamar “axudas ás diferentes administracións” por los numerosos “danos ocasionados pola recente saraibada no municipio”, registrada el día 24 de junio, tras someter a votación la solicitud de “declaración de zona afectada por emerxencia de protección civil e articulación de axudas estatais” que ahora deberá trasladar a la Administración del Estado. 

También solicitarán la colaboración de la la Xunta y de la Diputación de A Coruña.

En total, el Ayuntamiento de Curtis registró 175 solicitudes relacionadas con los daños del temporal, de las que 136 contemplan "afeccións en vivendas", explica el Gobierno de Javier Caínzos.

La institución municipal habilitó "unha ventá única co obxectivo recompilar as estimacións de danos dos veciños e veciñas" y, de todas las recibidas, 155 corresponden a particulares, seis a empresas, seis a comunidades de propietarios y cuatro a explotaciones ganaderas.

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Los desperfectos se concentraron, sobre todo, en cubiertas y canalones, y afectaron a viviendas, edificios, naves, almacenes y explotaciones y, sumando los daños en inmuebles municipales, la estimación de los destrozos ronda los 700.000 euros.

Ahora, el Ayuntamiento de Curtis dará traslado al Ministerio del Interior para iniciar los trámites, que deberán ser aprobados en Consejo de Ministros.

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