Curtis informa a los vecinos de las alternativas de Adif para recuperar la movilidad alrededor de la vía en Teixeiro
El Ayuntamiento de Curtis convoca a los vecinos de Teixeiro a una reunión para informar de las diferentes alternativas trasladadas por Adif para crear un cruce "elevado ou soterrado" en sustitución del paso a nivel de la estación, cuyo acceso cerraron hace unos meses causando enorme malestar en Teixeiro. El encuentro se celebrará este jueves, día 6 de agosto, a las 19.00 horas en el Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro.
Tras el cierre adoptado por Adif, la ciudadanía se organizó para movilizarse, denunciar la situación y recoger 2.142 firmas, que hicieron llegar a Madrid reclamando una solución para lo que consideran la "división en dos" de Teixeiro.
La insistencia vecinal llevó a Adif a reunirse con el Gobierno de Curtis " para expoñer as posibles saídas, que agora se trasladarán directamente á cidadanía", explican los responsables municipales, que adelantan que "en total, son catro as propostas sobre a mesa, todas elas situadas na contorna do Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro".
Dos de las cuatro consisten en la instalación de un paso elevado, diferenciándose una de otra en la ubicación de la infraestructura, mientras que las otras dos apuestan por soluciones soterradas, "como o aproveitamento do paso inferior xa existente para vehículos, ou a construción dende cero dun paso inferior baixo a vía", detalla el Ayuntamiento de Curtis.
De acuerdo con la información analizada, cualquiera de las intervenciones sería cofinanciada al 50% entre Adif y el Concello de Curtis "mediante un convenio sometido a aprobación plenaria".
Con esta reunión, el Gobierno de Curtis quiere reafirmar "o seu apoio ás demandas veciñais para recuperar unha vía de cruce accesible e segura" porque "o acceso ao paso a nivel da estación quedou pechado cando Adif valou as plataformas, unha circunstancia á que se suma a prohibición de cruzar as vías", obligando a los residentes a utilizar al paso inferior de la AC-231, "con deficiencias de seguridade e accesibilidade para os peóns, o que dificulta o tránsito entre os dous lados do ferrocarril", recuerdan desde Curtis.