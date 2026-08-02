Curtis celebra una nueva edición de su Festa do Cabalo

El Ayuntamiento de Curtis ha celebrado este domingo una nueva edición de la Festa do Cabalo de Teixeiro, que ha registrado una gran afluencia de público y participantes, desde primera hora, con grandes protagonistas como el Concurso Morfológico Oficial de la Copa Galicia y las primeras pruebas de andadura, que congregaron a numerosos aficionados llegados de toda Galicia.

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A lo largo de la mañana se sucedieron las distintas secciones de sementales, yeguas, caballos cruzados y ponis, así como las pruebas de andadura en las modalidades federada y no federada. El evento, organizado por el Área de Promoción Económica, se consolida un año más como una de las citas de referencia del verano en el municipio.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, agradeció la masiva asistencia a la cita y destacó la buena marcha de la jornada. "Estamos muy satisfechos con la respuesta del público y de los participantes, que un año más demuestran el éxito de esta fiesta en nuestro ayuntamiento", señaló. Asimismo, agradeció a los participantes en la organización y a las entidades colaboradoras “por su labor para contribuir a que esta celebración del caballo salga adelante de nuevo”.

La fiesta cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, la Asociación Pura Raza Caballo Gallego y la Federación Hípica Gallega.