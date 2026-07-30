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Curtis

A Xunta recoñoce a labor desenrolada en Curtis na conservación das sebes

Máis dun milleiro de árbores de especies autóctonas plantáronse no concello

Fran Moar
Fran Moar
30/07/2026 17:45
Foto de familia dos participantes na xornada da Liga das Sebes
Foto de familia dos participantes na xornada da Liga das Sebes
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A Xunta recoñeceu as boas prácticas ambientais e paisaxísticas desenvolvidas no concello de Curtis en relación á conservación e coidado das sebes, ao abeiro da actividade 'A Liga das Sebes' na que o director do Instituto de Estudos do Territorio (IET), Enrique Salvador participou na xornada de presentación das súas conclusións.

'A Liga das Sebes' é unha das iniciativas que promove o Goberno galego co fin de recuperar e poñer en valor as sebes autóctonas (liñas de árbores e arbustos que delimitaban as fincas, protexían os cultivos e ofrecían refuxio a fauna) colaborando cos veciños e entidades para organizar o territorio dun xeito no que se combinen produción, equilibrio coa natureza e beleza. Esta acción forma parte do proxecto GIFT, que xa alcanzou o seu sétimo trimestre e que se articula ao redor de dúas actividades distintas que se analizaron durante a xornada. Por unha banda, a restauración de setos para crear corredores ecolóxicos e, por outra, a instalación de caixas de madeira con mantillo.

Refuxios para o gando

Neste senso, incidiuse en que a actividade de restauración de setos se levou a cabo na zona de concentración parcelaria (ZCP) de Fisteus (considerada a maior reestructuración parcelaria da historia de Galicia) e que xa se plantaron más dun milleiro de árbores de 29 especies autóctonas. Estas especies conformadas por árbores de distinto porte, arbustos e trepadoras son especialmente apropiadas para a formación de novos corredores ecolóxicos que favorecen a biodiversidade e constitúen un refuxio para o gando.

Por outra parte, no que respecta á instalación de caixas con mantillo para estudar a evolución da biodiversidade, destacouse que se están probando en tres zonas piloto: nas masas comúns da ZCP de Fisteus e nas Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) da Serra do Xurés e dos Montes do Facho e Tetón. Así, instaláronse xa un total de 28 caixas, sete en Fisteus.

Enrique Salvador, para concluír a xornada, premiou as boas prácticas ambientais e paisaxísticas na conservación e coidado das sebes, tendo en conta factores como o valor estético, a integración paisaxística, a diversidade das especies e a funcionalidade e conectividade ecolóxica entre outros. Ademais, analizáronse e presentáronse os resultados acadados, que no caso concreto do concello de Curtis realizáronse máis de vinte actividades que involucraron a preto de 200 participantes.

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A Xunta recoñoce a labor desenrolada en Curtis na conservación das sebes
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