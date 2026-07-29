Los vistosos 25 años de la Festa do Cabalo de Teixeiro

La Festa do Cabalo de Teixeiro cita en el municipio a los ejemplares más vistosos de Galicia Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Curtis afronta con entusiasmo da XXV Festa do Cabalo de Teixeiro, una de las citas cabalares más importantes de la comarca, que celebrará un número redondo con animales y aficionados desplazados desde casi toda Galicia.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Xunta, la Diputación de A Coruña, la Asociación Pura Raza Cabalo Galego y la Federación Hípica Galega. se desarrollará este domingo, día 2 de agosto, en el aparcamiento del Polígono de Teixeiro.

Las actividades comenzarán a las 10.00 horas con el Concurso Morfolóxico Oficial da Copa Galicia, puntuable para la Copa Galicia de Cabalos e Eguas de Pura Raza Galega.

Después, durante toda la mañana, se sucederán las distintas secciones de sementales, yeguas, caballos cruzados y ponis, con los correspondientes premios para cada categoría, además de las pruebas de andadura, tanto en modalidad no federada como en la federada, esta última integrada en el Campeonato Galego de Andadura.

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La pista 3 acogerá, a partir de las 16.30 horas, el Campeonato Galego de Enganches en las categorías de troncos, limonera y ponis.

Más tarde, desde las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo ecuestre Paco Martos Horse Show.

La entrega de premios está prevista para as 19.15 horas y, a las 19:30, se sorteará un equipo completo de equitación a modo de clausura de este edición especial de la Festa do Cabalo de Teixeiro.