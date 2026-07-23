El emocionante y solidario regreso de un negocio centenario de Curtis

Imagen antigua de Guarnicionería Bautista, en Curtis Cedida

La antigua Guarnicionería Bautista vuelve para ‘Curtis na Lembranza. As Feiras de 1900’. El establecimiento, que cerró en 2020 tras más de cien años de historia, reabre este sábado con otro concepto, una oferta radicalmente distinta y por una causa solidaria: colaborar con la Fundación Centro Oncolóxico de Galicia. La institución a la que destinarán el 100% de lo recaudado durante la celebración, el sábado 25 y el domingo 26, Santiago Apóstol y Santa Ana.

Durante decenios, el sonido de las herramientas y el olor a cuero marcaron el ritmo y las sensaciones de vecinos y visitantes; entre sillas de montar, riendas y casi cualquier artículo para las caballerías que recorrían la comarca de montaña mientras el municipio crecía al abrigo de la Estación de Curtis.

Hace seis años el silencio se adueñó del establecimiento, pero en solo dos días volverán las conversaciones, las risas y los clientes, no para retomar el oficio que la hizo centenaria, sino para demostrar que la solidaridad también puede convertirse en el mejor herencia, como recuerda Valentín, uno de los impulsores de la iniciativa y uno de los bisnietos de Bautista.

La reapertura, coincidiendo con As Feiras de 1900, nace del empeño de sus descendientes y de algunos amigos, que han querido devolver la vida, aunque solo sea por unos días, a uno de los comercios que nacieron al amparo del ferrocarril, ese que ‘revolucionó’ Curtis en 1875, con la apertura del tramo A Coruña-Lugo y la inauguración de la estación en 1883, con asistencia del mismísimo Alfonso XII.

El nieto y los bisnietos del fundador, en los años 90 Cedida

“La historia de la guarnicionería comienza con mi bisabuelo, que estableció su comercio en un pueblo joven que creció a raíz de la estación de tren y donde empezaban a surgir oportunidades”, recuerda Valentín.

Como tantos negocios de otra época, generación tras generación, la familia mantuvo vivo el negocio y el oficio, que ahora transforman por solidaridad en espacio de encuentro vecinal, con comida, bebida y un ambiente agradable; con un menú a base de jamón, queso y patatas, como aperitivo; ensaladilla, encurtidos, carne asada e ibérico al whisky, y tarta de queso, chantilly de vainilla y arándanos de Curtis.

En 2020, el hermano de Valentín, último miembro de la familia que seguía al frente del mostrador, tuvo que dejarlo por una dolencia de espalda y la guarnicionería cerró sin saber si algún día volvería a abrir en Curtis. Ese momento ha llegado ahora y, aunque solo será por un fin de semana, la emoción de volver a abrir es evidente: “Hemos intentado recuperar el sentir del comercio y darle el lugar que merece dentro de las Feiras de 1900”, explica Valentín.

“La idea surgió entre amigos, con ganas de aportar nuestro granito de arena para la lucha contra el cáncer”, resume incidiendo en que lo recaudado se donará al Centro Oncológico de Galicia. La iniciativa encaja con el espíritu de las Feiras de 1900, que cada año devuelve a Curtis a la época en la que el tren cambió para siempre su historia.