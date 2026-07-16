El chef André Arzúa realizará demostraciones dentro de la Feira 1900 de Curtis

Cartel del Ayuntamiento de Curtis sobre la actividad CEDIDA

Curtis acogerá seis showcookings del chef André Arzúa, del restaurante Espazo Abella de Santiago, en el Espazo Gastro que confinancia la Diputación dentro del programa 'A paisaxe que sabe'. La actividad, los días 25 y 26 de agosto, se enmarcará en la décima edición de la Feira 1900.

Las demostraciones se repartirán en tres pases cada jornada: a las 11.30, a las 16.00 y a las 18.00 horas. La carpa de la Diputación se instalará en la avenida Principal, en una de las citas anuales en las que el municipio recibe un mayor volumen de visitantes.

La música será el núcleo central de la Feira 1900 de Curtis Más información

Las plazas son limitadas para cada exhibición, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del número de WhatsApp 659 117 787.