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Curtis

Curtis recibe más de 1,3 millones de euros a través del Plan Único 2026

Redacción
16/07/2026 13:46
La diputada García Rey visitó las obras que se realizan en Curtis a través del Plan Único 2026
La diputada García Rey visitó las obras que se realizan en Curtis a través del Plan Único 2026
Iago Lopez
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Cristina García Rey, responsable de Plans Provinciais de la Diputación de A Coruña, visitó Curtis para supervisar el desarrollo de las obras de rehabilitación del firme de calzada en los tramos Abelar-Froula-Cura Barbazán y Mandeo, una actuación que se está realizando con financiación del Plan Único y que supone una inversión de 158.805 euros

En representación del Gobierno de Curtis asistió la primera teniente de alcalde, Julia Díez Álvarez, a la que acompañaron los ediles del BNG Lucas Quintas Gómez, María Seoane Barreiro y Verónica Fuentes Vázquez.

Durante el recorrido, la diputada destacó que Curtis contará este año con 1.364.906 euros procedentes del Plan Único, una línea de financiación que permite a los ayuntamientos afrontar inversiones estratégicas adaptadas a las necesidades de cada municipio de A Coruña.

Asimismo, puso el foco en la evolución del apoyo económico de la Diputación al municipio, recordando que Curtis recibió 7.953.000 euros a través de este programa desde su implantación: "Falamos dun modelo que ofrece estabilidade financeira aos concellos e que lles permite planificar actuacións a medio e longo prazo con recursos garantidos", aseguró García Rey.

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En este sentido, manifestó el Plan Único "contribúe a modernizar infraestruturas, mellorar os servizos públicos e reforzar a capacidade de xestión dos gobernos locais, respectando sempre a súa autonomía para decidir o destino dos investimentos" e incidió en que la institución provincial mantiene su compromiso "cun sistema de reparto baseado en criterios obxectivos e igualitarios para todos os municipios da provincia da Coruña".

En cuanto a la actuación que visitaron, es una muestra de ese modelo de cooperación institucional, "xa que permitirá mellorar o estado dunha vía de comunicación utilizada diariamente pola veciñanza, incrementando a seguridade e favorecendo a mobilidade na zona", dijo García.

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