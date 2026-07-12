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Panorama, Olympus, Coleguitas y Combo Dominicano: el póker de la Xuventude de Teixeiro

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/07/2026 20:15
La orquesta Panorama, en una actuación en Betanzos
La orquesta Panorama, en una actuación en Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Las Festas da Xuventude de Teixeiro llegan en los próximos días con un potente cartel repleto de actividades lúdicas, en las que pondrán la música formaciones de renombre como Panorama, Olympus, El Combo Dominicano y Los Coleguitas, entre otras.

El jueves 16 de julio a las 20.00 horas comenzarán las celebraciones con el pasacalles de los Festicultores, mientras que a las 21.30 horas en la estación habrá mejillonada con la orquesta Unión y Fuerza.

El viernes 17 desde las 23.30 horas actuarán Los Coleguitas y Olympus, mientras que el sábado 18 a las 14.00 horas habrá sesión vermú con Aché, pasacalles a las 19.00 horas con la charanga Os Atrevidos y verbena con Aché y la orquesta Panorama.

El domingo, último día de festejos, la orquesta Trébol tocará desde las 14.00 horas y por la tarde la charanga Santa Compaña recorrerá Teixeiro. Ya a las 22.30 horas actuarán Trébol y El Combo Dominicano.

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