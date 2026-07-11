Curtis inaugura la muestra 'El pulso que permanece' en la casa museo María Antonia Dans

Obras de la muestra CEDIDA

La casa museo María Antonia Dans de Curtis acogió este sábado la inauguración oficial de la exposición de pintura 'El pulso que permanece', de la artista Castrolara, una instalación que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

El alcalde, Javier Caínzos, destacó el "enorme talento" de la autora y aprovechó para animar a los vecinos a gozar de esta colección, que reúne 30 obras divididas en cinco series: 'Orígenes', 'Silencios', 'Bocaditos de realidad', 'Reinas' y 'Don't stop the music'.

Inauguración de la muestra CEDIDA

En los cuadros, el asistente reconocerá los rostros de la pintora mexicana Frida Kahlo, la escritora Emma Golman, la actriz Marilyn Monroe o los de grandes referentes gallegas como Rosalía de Castro.

Según Castrolara, 'El pulso que permanece' "é un percorrido íntimo a través de series que nacen de distintos momentos, pero todas atravesadas por un mesmo fío invisible: aquilo que, no fondo, permanece".