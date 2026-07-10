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Curtis

La Diputación mejorará dos carreteras en Curtis y Vilasantar

Redacción
10/07/2026 16:51
Vista de la DP-3202
Vista de la DP-3202
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La Diputación inició este viernes las obras de reparación de las carreteras provinciales DP-3204 y DP-3202, en los municipios de Curtis y Vilasantar. Las obras suponen una inversión de más de 326.000 euros y tienen un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación tiene como objetivo, explica el ente coruñés, "mellorar as condicións de seguridade viaria, renovar a capa de rodadura e preservar o bo estado da rede provincial de estradas, especialmente tras o deterioro detectado no firme como consecuencia dos efectos climáticos do pasado inverno".

En la DP-3204, los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 1+070 y 1+700. La intervención incluye saneos puntuales de la capa superficial, la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Por otra parte, en la DP-3202 se actúa entre el punto 0+000 y el 0+800, con trabajos similares de saneo, refuerzo de firme, señalización y balizamiento de la vía. 

Desde la Diputación subrayan que estas obras forman parte del compromiso de la institución provincial con la conservación y mejora de la red viaria provincial, "fundamental para garantir a mobilidade e a seguridade da veciñanza nos concellos da provincia".

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