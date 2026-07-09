O repetidor de TDT de Teixeiro adaptarase este luns ás novas frecuencias para evitar interferencias
A Xunta comunicou ao Concello de Curtis que levará a cabo este luns, día 13, unha actuación no centro de extensión de cobertura de TDT de Teixeiro, no marco da Fase 1 do proceso de evolución tecnolóxica da Televisión Dixital Terrestre.
A intervención no repetidor consiste no apagamento do múltiple RGE2 (que inclúe La 1 UHD, Clan e DKiss) e que se emite actualmente na canle 42. Esta medida ten como obxectivo evitar interferencias no sinal no novo mapa de frecuencias.
Unha vez iniciada a Fase 1, con data prevista para o 5 de novembro, o centro de Teixeiro pasará a emitir as seguintes canles: canle 22 (TVE1, TVE2, 24h, Clan e TDP); canle 27 (TVG, G2 e TVG UHD); canle 28 (T5, Cuatro, FDF, Divinity e BeMad); canle 30 (DKiss, Ten, Real Madrid TV e unha nova canle); canle 35 (Squirrel, Squirrel 2, Dmax e Veo7); canle 38 (A3, La Sexta, Neox, Nova e A3series); e canle 45 (Boing, Energy, Mega e TreceTV).
Segundo os cálculos de cobertura facilitados pola Administración autonómica, os cambios afectarán a preto de 1.400 veciños e veciñas do Concello de Curtis. Entre as localidades beneficiadas destaca, por poboación, Teixeiro. A lista completa de núcleos completa está dispoñible na páxina web municipal.