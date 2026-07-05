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Curtis

Teixeiro celebra los 25 años de su Festa do Cabalo con el show ecuestre de Paco Martos

Redacción
05/07/2026 15:22
Cartel de Paco Martos
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La Festa do Cabalo de Teixeiro celebrará su 25 aniversario el 2 de agosto y en su amplia programación contará con el espectáculo ecuestre Paco Martos Horse Show: ‘La leyenda del Pájaro Azul. La historia de un rey nórdico que recorrió el mundo en busca de la felicidad’.

El evento tendrá lugar en el aparcamiento del polígono industrial bajo la organización del Ayuntamiento, con la colaboración de la Xunta, la Diputación, la Asociación Pura Raza Cabalo Galego y la Federación Hípica Galega.

Habrá concursos y pruebas de andadura, tanto para no federados como para participantes en el Campeonato Gallego. Teixeiro también acogerá el Campeonato Gallego de Enganches. El Ejecutivo curtiense destaca su compromiso con la cría de caballos y las tradiciones rurales del municipio.

Concello de Curtis

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