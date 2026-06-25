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Curtis

Curtis realiza un inventario oficial de daños causados por la granizada de San Juan en Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/06/2026 20:05
Curtis analiza los daños causados por la granizada del día de San Juan
Curtis analiza los daños causados por la granizada del día de San Juan
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El Ayuntamiento de Curtis ha iniciado la elaboración de un inventario oficial de daños para coordinar y tramitar "as posibles axudas tras a forte saraiba" caída en Teixeiro  y en las aldeas más cercanas, "que provocou danos en cubertas de vivendas, edificios, vehículos e hortas" en la tarde del Día de San Juan.

Ante esta situación, desde la institución municipal solicitan a los afectados que envíen una comunicación cuanto antes al Ayuntamiento de Curtis. "Deben facer constar os seus datos persoais (dirección exacta da vivenda, finca ou lugar no que estaba o vehículo); descrición dos bens afectados (teitumes/tellados), ventás, cultivos, coches, etc.; e probas gráficas (fotografías claras dos danos causados)", detallaron desde el Gobierno de Javier Caínzos.

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La documentación se puede presentar tanto a través del Registro Municipal de Curtis,  de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00, como de manera telemática, a través de la sede electrónica, o del correo oficial concellocurtis@gmail.com hasta el día 8.

Los responsables municipales recomiendan "non tirar nin reparar nada de forma definitiva antes de facer as fotos" y, en caso de disponer de seguro privado,"dar parte á compañía de inmediato e indicar que tamén se vai rexistrar no inventario municipal", apuntan desde Curtis.

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