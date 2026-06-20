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Curtis

O Tío Benito do Santo xa ten a súa rúa en Curtis

Redacción
20/06/2026 14:49
Acto de descubrimento da placa dunha rúa para o Tío Benito do Santo
Acto de descubrimento da placa dunha rúa para o Tío Benito do Santo
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O Concello de Curtis celebrou este venres o acto de cambio de nome da rúa Ambulatorio, no núcleo urbano de Curtis, que pasou a chamarse rúa Tío Benito do Santo. A homenaxe rendeu recoñecemento a Benito Seoane Paredes, persoeiro ilustre da vila, e o evento contou coa presenza dos seus familiares.

Benito Seoane Paredes (1859-1938), coñecido cariñosamente como o Tío Benito do Santo, foi un benefactor que fomentou o desenvolvemento da vila desde a súa posición de propietario, explica o Goberno local. "Doou terreos para poder construir infraestruturas básicas para a parroquia de Nosa Señora de Lourdes, demostrando un marcado compromiso co ben común, o desenvolvemento de Curtis e a prosperidade dos seus veciños e veciñas. Grazas á súa colaboración desinteresada, a localidade puido dotarse de servizos básicos", sinala o equipo de Javier Caínzos.

Engaden que a súa figura segue a ser emblemática e moi querida na vila, "onde a transmisión oral das xeracións e os ensaios históricos locais mantiveron viva a súa memoria". Co cambio de nome da rúa, o Concello pretende "poñer en valor o seu legado e o sentir da veciñanza".

Diego Calvo y Natalia Prieto visitaron las instalaciones acompañado por el alcalde, Javier Caínzos

La Casa Indiana de Curtis abrirá como espacio municipal tras una inversión de 785.000 euros

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