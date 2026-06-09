Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

La Casa Indiana de Curtis abrirá como espacio municipal tras una inversión de 785.000 euros

El conselleiro Diego Calvo visitó el inmueble, con cuya rehabilitación colaboró la Xunta

Redacción
09/06/2026 20:54
Diego Calvo y Natalia Prieto visitaron las instalaciones acompañado por el alcalde, Javier Caínzos
Diego Calvo y Natalia Prieto visitaron las instalaciones acompañado por el alcalde, Javier Caínzos
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañados por el alcalde, Javier Caínzos, supervisaron el resultado de las obras de rehabilitación de la Casa Indiana de Curtis, un inmueble renovado con financiación de la Xunta y que se destinará a diversos departamentos municipales, como las oficinas de atención al ciudadana, servicios sociales, empleo o formación, y también actividades

La intervención está casi acabada, a falta de las conexiones de agua y electricidad, y de incorporar el mobiliario. El municipio adquirió esta vivienda, que incluye una parcela de 16.000 metros cuadrados, para dotar de mayores espacios públicos el núcleo de Curtis. En total, la inversión ascendió a unos 785.000 euros, entre la rehabilitación del inmueble y el entorno.

El conselleiro destacó la aportación de la Conselleria de Presidencia, que colaboró con 48.000 euros a través de un convenio, con el que se instaló un sistema centralizado de calefacción, lo que permitirá prestar los servicios municipales "nas mellores condicións tanto para o persoal como para as persoas usuarias", destacó Calvo.

Por su parte, el alcalde, Javier Caínzos, agradeció "a colaboración e implicación do Goberno galego" con los proyectos que impulsa el Ayuntamiento de Curtis, y subrayó "a importancia que terá a Casa Indiana, posto que se converterá nun punto de referencia para o pobo de Curtis onde se poderán facer trámites adminitrativos e organizar todo tipo de xestións e actividades"

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

ACERAS A LAGOA

Bergondo inicia la renovación de las aceras desde A Lagoa, en Gandarío, hasta Sada
Lucía Tenreiro
Bancos nuevos en parada de bus de correos

Los Cantones se visten de madera
Abel Peña
El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la vigilia que se celebra este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona.

León XIV llega en papamóvil al Estadio Olímpico para la multitudinaria vigila de oración
EFE
Inés Rey y Belén López Cillero, durante la inauguración de la muestra 'Ninguén falou delas'

La represión del franquismo contra las mujeres protagoniza una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga
Esther Durán