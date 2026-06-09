La Casa Indiana de Curtis abrirá como espacio municipal tras una inversión de 785.000 euros

Diego Calvo y Natalia Prieto visitaron las instalaciones acompañado por el alcalde, Javier Caínzos Cedida

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, acompañados por el alcalde, Javier Caínzos, supervisaron el resultado de las obras de rehabilitación de la Casa Indiana de Curtis, un inmueble renovado con financiación de la Xunta y que se destinará a diversos departamentos municipales, como las oficinas de atención al ciudadana, servicios sociales, empleo o formación, y también actividades.

La intervención está casi acabada, a falta de las conexiones de agua y electricidad, y de incorporar el mobiliario. El municipio adquirió esta vivienda, que incluye una parcela de 16.000 metros cuadrados, para dotar de mayores espacios públicos el núcleo de Curtis. En total, la inversión ascendió a unos 785.000 euros, entre la rehabilitación del inmueble y el entorno.

El conselleiro destacó la aportación de la Conselleria de Presidencia, que colaboró con 48.000 euros a través de un convenio, con el que se instaló un sistema centralizado de calefacción, lo que permitirá prestar los servicios municipales "nas mellores condicións tanto para o persoal como para as persoas usuarias", destacó Calvo.

Por su parte, el alcalde, Javier Caínzos, agradeció "a colaboración e implicación do Goberno galego" con los proyectos que impulsa el Ayuntamiento de Curtis, y subrayó "a importancia que terá a Casa Indiana, posto que se converterá nun punto de referencia para o pobo de Curtis onde se poderán facer trámites adminitrativos e organizar todo tipo de xestións e actividades"