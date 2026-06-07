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Curtis

Las movilizaciones de Losán seguirán: “Débennos catro nóminas e media paga extra”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
07/06/2026 19:49
Trabajadores de Losán en una protesta
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Las movilizaciones de la plantilla de Losán, con plantas en Curtis y Vilasantar, seguirán en las próximas semanas, confirma el presidente del comité, José Ángel Sánchez: “A día de hoxe xa nos deben catro nóminas e media paga extra. A principios de maio cobramos decembro de 2025 e a finais de maio xaneiro de 2026, pero faltan febreiro, marzo, extra de marzo, abril e maio”, detalla. 

El pasado 30 de abril el grupo consiguió una prórroga una vez concluido el plazo del preconcurso de acreedores para presentar un plan de viabilidad para el futuro de la empresa. “Os plans están presentados no xulgado mercantil número 2 da Coruña á espera de que sexan aprobados ou non, os acredores teñen agora un período de impugnacións. O plan da empresa é poñer en marcha progresivamente algunhas das seccións das plantas pero sen poñer ao día as nóminas, algo que é inviable”, lamenta el presidente sindical, que considera que las propuestas de la compañía “van máis enfocadas a salvagardar o seu patrimonio que a garantir a productividade industrial” en las factorías de la comarca betanceira.

Nuevas protestas

Por ello, Sánchez anuncia nuevas protestas de los trabajadores, una en los próximos días ante el juzgado y las oficinas centrales de Losán en A Coruña. 

La semana pasada, de hecho, se concentraron delante del edificio administrativo de la Xunta en Monelos, para reclamar una reunión en la que estén presentes “todas as partes e deseñar un plan de viabilidade real e con futuro”, algo que, asevera Sánchez, llevan meses exigiendo.

El grupo Losán, con plantas en Curtis y Vilasantar, logra una prórroga para presentar un plan de viabilidad

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