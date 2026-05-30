Curtis recupera y pone en valor dos edificaciones en Teixero con dos préstamos del fondo de Cooperación de la Xunta 

Javier Caínzos y María M. Allegue firmaron este sábado el convenio para recuperar dos edificaciones Cedida

La Xunta colabora con el Concello de Curtis en la recuperación y puesta en valor de dos edificaciones situadas en la capital municipal, en Teixeiro, en la avenida Doutor Martínez Pardo, números 12 y 14, con el objetivo de destinarlas a usos sociales, culturales y juveniles.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, firmó con el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, dos convenios de colaboración para el financiamiento de estas actuaciones.

Se trata de la concesión de dos préstamos sin intereses, a través del Fondo de Cooperación de la Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes, que suman un importe total de 330.000 euros, y que los Ayuntamientos pueden devolver en un plazo máximo de 8 años.

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Uno de los convenios firmados en el marco de este fondo permite la adquisición de la parcela situada en la avenida Doutor Martínez Pardo, 14 de Teixeiro, por un importe de 285.000 euros (parcela y edificaciones del restaurante Casa Miraz). Se trata de una edificación singular que data de 1930.

A través del segundo convenio, sellado este sábado, la Administración local prevé la adquisición, por 45.000 euros, de una segunda parcela anexa a la anterior, en la avenida Doutor Martínez Pardo, número 12 (el antiguo local del cine). Estas adquisiciones permitirán dar respuesta a las necesidades de instalaciones para los servicios municipales.

Desde el Ayuntamiento se busca evitar la degradación de las construcciones y transformarlas en un espacio de dinamización social, cultural, formativo y de ocio vecinal, así como revitalizar la zona entre la plaza de España y la estación.