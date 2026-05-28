Rueda destaca la capacidad del rural para atraer inversiones industriales e innovadoras

Rueda visita la empresa Vertex Bioenergy CEDIDA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca la capacidad del entorno rural para atraer inversiones industriales que sean innovadoras y que contribuyan también a la transición ecológica. Lo señaló durante su visita a la empresa Vertex Bioenergy, ubicada en Curtis, y que está construyendo una nueva planta de dióxido de carbono biogénico. Según fuentes del Gobierno autonómico, se trata de un producto renovable con muchas utilidades y fundamental para la elaboración de biocombustibles renovables.

Asimismo, el titular de la Xunta agradeció a la empresa su apuesta por seguir “mellorando, innovando e consolidando a industria en Galicia á vez que apostan por formar o talento aquí para retelo”. También subrayó que iniciativas similares a esta encajan en el modelo industrial que propone el Gobierno autonómico: innovador, sostenible y apegado al territorio. En este sentido, señaló la importancia de analizar las propuestas industriales “con moita esixencia e autorizalas para que a riqueza se quede en Galicia”.

Descarbonización

Rueda estuvo acompañado, entre otros, por el alcalde de Curtis, Javier Caínzos; el CEO de Vertex Bioenergy, Antonio Vallespir, y el director de la planta, Noé Pestonit. Los dos últimos destacaron la apuesta del grupo por nuevas iniciativas, todas ellas centradas en la descarbonización de los procesos industriales y en el desarrollo sostenible.

“En los próximos años invertiremos en Galicia más de 60 millones de euros en nuevos proyectos para nuestra planta, incluyendo actuaciones como la captación de dióxido carbónico biogénico, una planta de biogás o una caldera de biomasa”, indicó Vallespir.

Según fuentes de la compañía, Bioetanol Galicia tiene una capacidad de captación de dióxido carbónico biogénico de 150.000 toneladas al año y el proyecto cuenta con una inversión superior a los quince millones de euros.

El producto se obtiene de la fermentación alcohólica de biomasa de cereal, como el maíz procesado en las plantas de Vertex Bioenergy, fomentando la economía circular y el uso de materias primas renovables. El grupo ya captura dióxido carbónico en sus instalaciones de Cartagena y Salamanca a través de terceros. En Galicia, este proceso se llevará a cabo directamente, favoreciendo la comercialización de esta materia prima.

Aplicaciones

El dióxido carbónico biogénico es un recurso con aplicaciones en sectores tan diversos como la alimentación, las terapias médicas, o la agricultura.

Además, es un producto esencial para el desarrollo de combustibles renovables de origen no biológico, lo que lo convierte en un elemento clave para la desfosilización del sector del transporte, especialmente el marítimo.