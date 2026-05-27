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Curtis

La Xunta anuncia en Curtis que las empresas del rural tendrán ayudas para retener personal

Emprego destaca un plan de rehabilitación de viviendas para alquilar a los empleados

Fran Moar
Fran Moar
27/05/2026 00:28
El conselleiro José González, durante el acto en el que detalló las características de los programas de ayudas
El conselleiro José González, durante el acto en el que detalló las características de los programas de ayudas
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La Xunta eligió como escenario el municipio de Curtis para anunciar que las empresas del rural podrán optar a ayudas económicas para retener personal y talento laboral en sus respectivas plantillas. Así, el conselleiro de Emprego, José González, indicó que el objetivo es favorecer la cobertura de puestos de trabajo y la fijación de población en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Es el caso de la convocatoria de subvenciones para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler o cesión para empleados, así como los programas de atracción y retorno de talento como el programa ‘Retorna Cualifica Emprego’ y las ‘Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior’ (BEME). González también se refirió a las medidas de formación adaptada a las necesidades de las empresas, como los Bonos Talento Empresa.

Plazo de solicitud

Los interesados pueden realizar la pertinente solicitud hasta el día 15 de julio. Podrán beneficiarse los propietarios, usufructuarios o cesionarios del uso de las viviendas por un plazo mínimo de diez años, ya sean las propias empresas contratantes o personas físicas, jurídicas y ayuntamientos que se comprometan a destinar los inmuebles rehabilitados a su personal trabajador.

Asimismo, al puntuar las solicitudes se tendrán en cuenta también otras cuestiones como que los destinatarios finales trabajen en un sector estratégico, la distancia de la vivienda con el centro de trabajo y la demografía, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, destacó la importancia de esta colaboración institucional para consolidar el desarrollo económico del municipio y dar respuesta a las necesidades del tejido productivo local.

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