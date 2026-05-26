Gadis y Amicos refuerzan su colaboración y plantan 300 abedules en 'A Galpulleira' de Curtis

GADIS AMICOS

Gadis y Amicos renovaron su acuerdo de colaboración para impulsar la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual poniendo el foco también en la sostenibilidad medioambiental y el cuidado del entorno.

Responsables de ambas organizaciones expresaron su satisfacción durante la visita al Bosque Gadis, el proyecto de reforestación con especies autóctonas realizado por trabajadores de las ecobrigadas de la entidad social en 2024. En total, plantaron 300 abedules en la finca de 'A Galpulleira' de Curtis, que han recorrido alumnos de Educación Primaria del CEIP de Teixeiro. La idea es sensibilizar a las niñas y niños sobre la diversidad de personas y la importancia de la conservación de la naturaleza.

Desde Gadis apuntan que esta acción inclusiva y de concienciación medioambiental forma parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con más de 2.400 iniciativas de diversa índole que ponen a las personas en el centro: “La cercanía es más que una filosofía empresarial; es nuestra forma de entender, de actuar con la sociedad y con nuestro entorno”.

Por su parte, desde Amicos destacan que para la entidad “la colaboración con Gadis es un ejemplo de cómo las alianzas con el sector privado pueden generar un impacto real en las personas y en el entorno".

"El Bosque Gadis -añadieron- ha permitido crear oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual, contribuir a la restauración ambiental y convertir este espacio en un aula al aire libre para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar nuestros bosques y su biodiversidad”.

El alcalde de Curtis, José Francisco Caínzos, y el edil de Medio Ambiente, Iván Maques, también asistieron a la visita al nuevo Bosque Gadis, con el que colaboran, al igual que responsables de la Fundación Vertex Bioenergy.