Curtis acuerda la adquisición de un solar en el casco urbano de Teixeiro para servicios públicos

Imagen de un inmueble sobre el solar adquirido CEDIDA

El Ayuntamiento de Curtis da un paso trascendente para ampliar las dotaciones públicas de la capital del municipio, Teixeiro. El gobierno local, presidido por Javier Caínzos, tras alcanzar un acuerdo con los propietarios del histórico restaurante Casa Miraz, adquirirá una parcela urbana que con unha superficie total de 1.939 metros cuadrados y que incluye tres edificaciones de 811 metros cuadrados construídos. La operación se encuentra ya en su fase final y se formalizará legalmente con la firma del acuerdo en pocos días.

Según fuentes municipales, el objetivo de la adquisición es dotar a Teixeiro de nuevas infraestructuras que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. El equipo de gobierno ya trabaja en un proyecto de rehabilitación integral del inmueble para transformarlo en un espacio moderno y accesible que acogerá una amplia variedad de servicios públicos, con usos culturales, formativos, sociales y juveniles.

Las mismas fuentes añaden que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y con la descentralización y refuerzo de los servicios públicos. También dicen que la compra reactivará el entorno.