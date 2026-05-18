Curtis ya calienta motores sus fiestas con tres grandes orquestas gallegas: Olympus, Panorama y Combo Dominicano

Una actuación del Combo Dominicano en O Burgo El Ideal Gallego

La Comisión da Xuventude de Teixeiro presentó oficialmente el cartel de las fiestas de julio de 2026, una cita que volverá a convertir a Curtis en uno de los puntos de referencia del verano gallego gracias a un programa repleto de música, verbenas y grandes espectáculos.

Las celebraciones tendrán lugar del 16 al 19 de julio en Teixeiro y contarán con la actuación de tres de las orquestas más destacadas de Galicia: Olympus, Panorama y El Combo Dominicano, auténticos referentes de la música de verbena que prometen reunir a miles de personas durante el fin de semana festivo.

El cartel también incluirá actuaciones de grupos y formaciones como Festicultores, Unión y Fuerza, Los Coleguitas, Aché y Trébol, además de sesiones vermú y charangas que animarán las calles durante las cuatro jornadas.

Desde la organización destacan el enorme esfuerzo realizado durante los últimos meses para sacar adelante unas fiestas que cada año ganan más repercusión y agradecen todo el apoyo y la colaboración en cada evento.

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La comisión asegura que el objetivo vuelve a ser “dejar Teixeiro a la altura de lo que se merece” y consolidar las fiestas de la Xuventude como una de las grandes citas del verano en la comarca.

Curtis ya ha comenzado la cuenta atrás para unas fiestas que prometen ambiente, música y noches inolvidables.