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Curtis

Cuatro heridos en Curtis al chocar dos coches y un camión

El accidente se produjo en la N-634

Ep
08/05/2026 09:45
El accidente de este viernes, 13 de febrero, en la N-634 de Curtis
Imagen de archivo de un accidente ocurrido también en la N-634 de Curtis
CEDIDA
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Cuatro personas han resultado heridas en la localidad coruñesa de Curtis en un siniestro en el que se vieron implicados dos coches y un camión en la carretera N-634.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 664 sobre las 20.00 horas. En ese momento, la central de emergencias tuvo constancia del suceso a través del sistema automático de llamada de emergencia (eCall) de uno de los vehículos afectados y, de forma simultánea, por las llamadas de varios particulares que solicitaban asistencia médica para los ocupantes.

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Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia coordinaron un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos, el GES de Curtis, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia asistieron a las cuatro víctimas antes de proceder a su evacuación al centro hospitalario de referencia.

A causa del accidente, la circulación en la carretera nacional se vio afectada por el corte de uno de los carriles, aunque el tráfico quedó restablecido con normalidad poco después sin que se registrasen retenciones de importancia.

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