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Curtis

La Xunta ofrece a las vecinas de Curtis un servicio de autobús para acudir al cribado de cáncer de mama en A Coruña

Redacción
05/05/2026 14:17
Imagen de archivo de una exploración en la unidad de mama
El Ideal Gallego
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La Xunta ofrece un servicio de autobús para que, sin coste alguno para las usuarias, las vecinas de Curtis citadas para el cribado de cáncer de mama, puedan desplazarse hasta A Coruña. 

En concreto, según informan las autoridades sanitarias, se habilitaron autobuses en tres horarios y otras tres paradas disponibles para acudir entre los días 21 y 29 de este mes a la unidad de exploración del Hospital Abente y Lago en A Coruña

Sanidade empezó a enviar este martes los sms a las vecinas citadas de todo el municipio de Curtis. Horarios En cuanto a los autobuses, se dispone “un primeiro para as mulleres de Teixeiro citadas de 08.00 a 11.30 horas”, que saldrá de delante de la casa consistorial; un segundo para las de Curtis citadas de 08.15 a 11.45, con salida desde la oficina municipal situada en el recinto ferial, y un tercero para las residentes en el núcleo curtiense citadas entre as 08.20 e as 11.50 horas”, que partirá de la Casa da Xuventude de Curtis. 

Del mismo servicio dispondrán las vecinas de Sobrado dos Monxes. En este caso, las citas que están recibiendo son para los días 18 y 20 de mayo, en la misma unidad del Abente y Lago. 

Los horarios de salida serán dos: “o primeiro para as mulleres de Sobrado dende a praza do concello citadas de 08.00 a 11.35 horas, o segundo para as mulleres de As Cruces dende a feira citadas de 08.05 a 11.35”, informaron en las últimas horas desde la Consellería de Sanidade.

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