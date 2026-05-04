El Ideal Gallego Fundado en 1917

Curtis

Curtis denuncia una oleada de actos vandálicos en el municipio

Lucía Tenreiro
04/05/2026 16:21
Curtis denuncia actos vandálicos en instalaciones municipales
Destrozos en la senda de O Carregal, en Teixeiro
Cedida
El Ayuntamiento de Curtis acaba de denunciar una nueva oleada de actos vandálicos en espacios de Teixeiro y Curtis. 

Los responsables municipales advierten de importantes daños "en diversos elementos do mobiliario urbano e infraestruturas municipais durante as últimas datas", que afectan a servicios necesarios y áreas e ocio, por lo que "supoñen un prexuízo directo para todos os veciños e veciñas", manifestó el alcalde, Javier Caínzos.

En concreto, como consecuencia de estos asaltos, se registraron daños en los "elementos de xogo" del Parque infantil do Penedo de Teixeiro; en la tematización instalada por Mariñas Coruñesas en la senda de O Carregal en Teixeiro; en las pistas de pádel de Curtis, además de en que gimnasio, donde causaron destrozos en el acceso trasero a las instalaciones.

destrozos pistas curtis
Pista de Pádel de Curtis
Cedida

En este momento, los servicios municipales están realizando "unha valoración económica detallada de todos os danos materiais" y, una vez terminada, el Ayuntamiento de Curtis presentará la pertinente denuncia ante la Guardia Civil para que se inicien las investigaciones necesarias porque "estes espazos son de todos e o seu mantemento págano os veciños cos seus impostos" por lo que "non podemos permitir que o incivismo duns poucos deteriore a convivencia e o patrimonio do Concello de Curtis".

El Gobierno de Caínzos solicita la colaboración de la ciudadanía para tratar de identificar a los responsables de estos actos: "Pregamos a calquera persoa que puidera presenciar algún movemento sospeitoso ou que teña información ao respecto, que se poña en contacto coas autoridades ou coas oficinas municipais baixo total confidencialidade", con la intención de evitar que este tipo de comportamientos puedan repetirse en Teixeiro o en Curtis.

