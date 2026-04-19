Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Curtis

Faragulla no Tempo, un encuentro cargado de emoción

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/04/2026 21:38
Mercedes Peón intervino en la presentación de la iniciativa 'Somos Pandereteiras'
Mercedes Peón intervino en la presentación de la iniciativa 'Somos Pandereteiras'
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Con un emotivo encuentro en el Centro Etnográfico do Río Mandeo. Así celebró la Asociación Cultural Faragulla sus más de 45 años como valedora de la tradición, como espacio de encuentro y reivindicación. 

La cita reunió a las antiguas y actuales integrantes, a las que están y a las que estuvieron, como Mercedes Peón, que dio clase durante varios años “e a sentimos case como da familia”, explican desde Teixeiro. Peón, que asistió a la convocatoria, también intervino en la presentación de Somos Pandeireteiras, que tuvo una gran acogida.

quintana. AsociaciÃ³n Cultural Faragulla, 40 aniversario. ensayando en el edificio de servicios mÃºltiples de Curtis

Faragulla cumpre 45 anos tecendo memoria e cultura en Teixeiro: “O ‘tradi’ está moi vivo”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Renfe suspende seis servicios con origen o destino Coruña por la falta de maquinistas
EFE
Todos os grupos A e B

Xacarandaina, entre las entidades más aplaudidas en el célebre Concurso de Xiradela, en Arteixo
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

La suspensión del concierto de El Último de la Fila en Riazor causaría un caos en los hoteles
Guillermo Parga
image_gallery

Solo el 2 % de las especies amenazadas en Galicia tienen un plan de protección
EFE