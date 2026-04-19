Faragulla no Tempo, un encuentro cargado de emoción

Mercedes Peón intervino en la presentación de la iniciativa 'Somos Pandereteiras' Cedida

Con un emotivo encuentro en el Centro Etnográfico do Río Mandeo. Así celebró la Asociación Cultural Faragulla sus más de 45 años como valedora de la tradición, como espacio de encuentro y reivindicación.

La cita reunió a las antiguas y actuales integrantes, a las que están y a las que estuvieron, como Mercedes Peón, que dio clase durante varios años “e a sentimos case como da familia”, explican desde Teixeiro. Peón, que asistió a la convocatoria, también intervino en la presentación de Somos Pandeireteiras, que tuvo una gran acogida.